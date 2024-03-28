Террор Херсонщины: оккупанты убили двух жителей

Жители Херсона пережили еще одну ужасную ночь под обстрелами.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, за прошедшие сутки противник обстреливал Дудчаны, Нововоронцовку, Михайловку, Одрадокаменку, Гавриловку, Веселое, Золотую Балку, Качкаровку, Антоновку, Станислав, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Огромное, Кизомис, Берегово и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 10 частных домов. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, объект критической инфраструктуры, торговый центр, хозяйственные постройки и автомобиль", — отметил он.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще четверо — получили ранения.

Кроме того, в Красном Маяке Бериславского района на российской мине подорвались двое мужчин.

По информации Прокудина, один мужчина погиб, второй получил тяжелые ранения. В результате детонации у 38-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму, травматическую ампутацию ног. Его доставили в больницу. В настоящее время медики борются за его жизнь.

Напомним, накануне российские военные нанесли удар по Змиевке в Херсонской области. Под обстрел попал 57-летний местный житель. Мужчина погиб.

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