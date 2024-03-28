Утром четверга, 28 марта, в Одессе раздались взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога в 08:09.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Одессе слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Одесской области. Силы обороны юга сообщили о ракетной опасности в южных областях. По состоянию на 08:10 покраснели Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Местные власти информацию о выбытии не подтвердили пока. Впрочем, глава ОВА Олег Кипер напомнил жителям не пренебрегать собственной безопасностью: "Одесса и район, до укрытия". А потом добавил: "Жители Одесщины, не спешите выходить из укрытий! Угроза продолжается".

Напомним, поздно вечером 27 марта по Украине распространилась воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о нескольких бортах Ту-22м3 над акваторией Черного моря, а затем предупредили о пусках ракет Х-22 в направлении южных областей. В частности, Одесщины.

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