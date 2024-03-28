Зранку четверга, 28 березня, в Одесі пролунали вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу о 08:09.

Про це інформують моніторингові канали та місцеві медіа.

"В Одесі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету у напрямку Одеської області. Сили оборони півдня повідомили про ракетну небезпеку в південних областях. Станом на 08:10 "почервоніли" Одеська, Миколаївська і Херсонська області.

Місцева влада інформацію про вибути не підтвердила поки. Втім, очільник ОВА Олег Кіпер нагадав мешканцям не нехтувати власною безпекою: "Одеса та район, до укриття". А згодом додав: "Жителі Одещини, не поспішайте виходити з укриттів! Загроза триває".

Нагадаємо, пізно ввечері 27 березня Україною поширилася повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про кілька бортів Ту-22м3 над акваторією Чорного моря, а згодом попередили про пуски ракет Х-22 в напрямку південних областей. Зокрема, Одещини.

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