"Летить не туди, куди треба": експерт про ракету "Циркон", якою РФ вдарила по Києву

Визначене бойове завдання ракети "Циркон", якими РФ атакувала Київ 7 лютого та 25 березня, не виконує. Зокрема, ця повітряна ціль "летить не туди, куди треба".

Про це керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький розповів у коментарі "Суспільному".

"Бойове завдання зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" - все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована", - наголосив фахівець.

За словами Кульчицького, українська ППО здатно збивати ці повітряні цілі. Зокрема, на одному з уламків, враженої 25 березня ракети видно, що вона була збита системою Patriot, зауважив експерт.

Кульчицький каже, що бойова частина "Циркону" містить не більше 40 кілограмів вибухівки. Втім, яка саме там речовина, фахівці ще визначають.

Нагадаємо, зранку 25 березня російські військові атакували Київ ракетами. Уламки впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці.

Згодом у ЗСУ назвали ракети, якими ворог атакував Київ, - це протикорабельні ракети "Циркон". Цих ракет у ворога є достатньо багато.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракети "Циркон" атакували Київ! Що про них відомо та чому вони небезпечніші за "Кинджал"?

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