Чи дійсно росіяни влучили ракетою у штаб-квартиру ГУР: усі деталі

Путінська пропаганда запустила фейк про те, що російські ракети 25 березня уразили ЗРК Patriot, штаб-квартиру ГУР та “центр прийняття рішень” СБУ у Києві.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

“Брехня: 25 березня внаслідок російського удару гіперзвуковими ракетами “Циркон” у столичному аеропорту Жуляни знищено дві установки Patriot. Також уражено штаб-квартиру ГУР та “центр прийняття рішень” СБУ. Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали”, — йдеться у повідомленні.

“Правда: насправді кремлівські фейкороби самі не визначились, що саме “знищили” терористичні війська РФ у Києві — одна брехлива версія суперечить іншій”, — додає Telegram-канал.

Насправді уламки збитої ракети пошкодили житловий будинок і триповерхову будівлю спортзалу у Печерському районі. За даними мера Києва Кличка, відомо про сімох постраждалих, двох з них госпіталізували. Окрім того, уламки збитої ракети виявлено в Голосіївському та Солом’янському районах, повідомляє SPRAVDI.

Нагадаємо, все про ракетну атаку РФ на Київ 25 березня можна прочитати за посиланням.

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