Курс валют в Україні: долар перевищив історичний рекорд – коли зупиниться

Курс долара в Україні уперто йде вгору і навіть коли знижується, то однаково залишається вищим, ніж був раніше. Побито ще один невеселий рекорд – офіційний курс уперше в історії перевищив 39 гривень, ніколи Нацбанк не давав так багато гривень за однодоларову американську банкноту.

Чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (25-31 березня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку середній курс долара у банках та пунктах обміну валют вже в понеділок, 18 березня, перетнув у продажу позначку у 39 грн/долар і не думав зупинятися. Максимальним курс був у середу, 20 березня – 39,38 грн/долар (+43 коп. за три дні). Надалі тренд пішов униз і на суботу, 23 березня долар подешевшав до 39,26 грн (-12 коп.). Курс купівлі мінявся синхронно: за три дні зріс з 38,44 до 38,90 грн/долар (+46 коп.), потім за три дні зменшився до 38,75 (-15 коп.). На неділю, 24 березня, зберігся курс продажу 39,26 грн/долар, курс купівлі упав ще на 3 коп., до 39,23 грн/долар., тобто за тиждень долар подорожчав у середньому на 30 коп.

Найнижчий курс продажу становив 39,20 грн/долар, на 40 коп. більше, тиждень тому, найвищий – 39,50, на 30 коп. більше, ніж тиждень тому. А найвищий курс купівлі – 39,05 грн/долар (+25 коп. за тиждень).

Від початку березня долар подорожчав на 75 коп. у продажу і на 70 коп. у купівлі. Востаннє такий високий курс був 13 місяців тому, у лютому 2023 року.

Курс євро мінявся в унісон з курсом долара: від понеділка до середи - зростання з 42,65 до 42,97 грн/євро (+32 коп.) у продажу і з 42,01 до 42,28 грн/євро у купівлі (+27 коп.). Від четверга до суботи – зниження до 42,82 та 42,10 грн/євро відповідно. На неділю, 24 березня, встановився курс 42,85 грн/євро у продажу і до 42,14 грн/євро у купівлі. У підсумку євровалюта за тиждень подорожчала на 30 коп.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу вів себе трохи інакше, ніж на "білому" ринку. Він зріс за перші два дні тижня до 39,32 грн/долар (+40 коп.), знизився у наступні два дні до 38,95 (-37 коп.) і знову пішов угору в п’ятницю та суботу, сягнувши 39,20 грн/долар. На неділю курс продажу встановився 39,25 грн./долар.

Курс купівлі у нелегалів весь минулий тиждень був ше більш волатильним, ніж у першій половині березня. Він швидко і помітно мінявся щодня, стрибаючи то вгору, то вниз в залежності від попиту та пропозиції. Максимальні коливання склали майже 1,5 грн, від 37,45 до 38,90 грн/долар. У підсумку на неділю, 17 березня, курс купівлі зупинився на 37,70 грн/долар.

Готівковий євро у міняйлів також то дорожчав, то дешевшав, то знову дорожчав як у продажу, так і в купівлі, але коливання були у межах 40 коп. У підсумку за тиждень курс продажу збільшився до 42,85 грн/євро (+20 коп.), курс купівлі – до 42,63 (+27 коп.).

Нацбанк продовжив девальвувати гривню, ця тенденція триває з початку березня. У середу, 20 березня, досягнуто нового історичного максимуму курсу – 39,13 грн/долар, днем пізніше його було подолано – 39,14 грн/долар. Надалі регулятор трохи зміцнив гривню, на понеділок, 25 березня, офіційний курс склав 38,91 грн/долар (+11 коп. за тиждень).

Євро за минулий тиждень також здорожчав, але без рекордів – з 42,25 до 42,47 грн/євро (+22 коп.) Надалі курс пішов униз, на 25 березня регулятор встановив курс євро – 42,13 грн, це на 12 коп. нижче, у позаминулий понеділок.

Співвідношення долар/євро зменшилось з 1,09 до 1,08 долара за євро.

Експерти говорять про чітку політику Нацбанку щодо девальвації гривні, незважаючи на його заяви про ринкові коливання курсу.

"Коливання вгору-вниз є, але з кожним тижнем гривня спершу послаблюється все більше, а потім зміцнюється все менше", – зазначив Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин назвав новий коридор гнучкого керованого курсу – це 38,75-39 грн, або на 50 коп. більше, ніж два тижні тому, мова йде про міжбанківський ринок. Після того, як курс перейде межу 39 грн, Нацбанк починає продавати валюту, аби не допустити подальшого його зростання і не викликати паніку на ринку.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти не прогнозують значного подорожчання долара, але й не бачать підстав для зміни висхідного тренду.

"Поточний тиждень буде спокійнішим для курсу, ніж попередній, бо очікується додаткова пропозиція валюти з боку експортерів, яким потрібно розрахуватися з бюджетом тощо, – вважає Андрій Шевчишин. – Готівковий курс утримається вищим за 39 грн/долар у продажу. Висхідний тренд і девальваційні очікування залишаються".

Олександр Охріменко констатував, що Нацбанк почав ощадливіше витрачати валюту з резервів, тому курс долара, незважаючи на коливання, поступово рухатиметься вгору.

"На поточному тижні межа у 40 грн за готівковий долар досягнута не буде, але 39,5 грн цілком реально може стати середнім курсом продажу на "білому" ринку, це ще плюс 30 коп", – очікує експерт.

Нарешті Олег Пендзин вважає, що найбільш вірогідна тижнева фіксація курсу на нинішніх значеннях, тобто 39,20-39,30 грн/долар у продажу і 38,70-38,90 у купівлі.

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів відрізняються.

Олег Пендзин говорить, що девальвація гривні не виявиться тривалою, і курс не перевищить 40 грн/долар, тому власникам гривневих депозитів не треба хвилюватись. Ця цифра, нагадаємо, є критичною для прибутковості гривневих депозитів порівняно з готівковим доларом.

"Нацбанк не буде довго і значно девальвувати гривню, адже це помітно прискорить інфляцію, за яку відповідає НБУ, що неодноразово підкреслювало його керівництво, орієнтир – 5% за рік, – аргументує Олег Пендзин. – Зараз є необхідність у Міністерства фінансів якомога дорожче конвертувати у гривні макрофінансову допомогу Заходу. Тому не виключаю, що це наразі стало одним із чинників зростання курсу долара. За якийсь час ситуація зміниться на протилежну".

А от Андрій Шевчишин говорить: купівля готівкової валюти зараз має сенс.

"На тривалу перспективу варто купити долари чи євро, але бажано по максимально вигідному курсу, для цього потрібно моніторити ринок", – вважає експерт.

Щодо продажу валюти, то Олександр Охріменко зазначив: при нинішніх темпах девальвації гривні, продаж доларів чи євро може принести незначний спекулятивний (тобто отриманий за короткий час) прибуток. Однак за умови, що валюту було куплено від 20 січня до 10 лютого або від 1 до 10 березня, коли курс був найнижчим. Прибуток становитиме відповідно 30-50 коп. і 10-15 коп. Утім, він не радить продавати валюту без крайньої необхідності, адже повільна девальвація гривні поки триватиме.

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