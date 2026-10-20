Курс валют в Україні: експерти ошелешили прогнозом на осінь

Експерти проаналізували ситуацію на валютному ринку / © Getty Images

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Можливість Національного банку України стримувати курс долара за допомогою послаблення євро наразі вичерпана через низькі котирування європейської валюти до долара та ситуацію на міжбанку. Водночас на готівковому ринку українці продовжують активно купувати валюту, користуючись поточним курсом.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Механізм стримування курсу долара вичерпано

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, можливість Нацбанку стримувати курс долара через євро вичерпана, оскільки котирування євро до долара наразі є низькими.

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Андрій Шевчишин:

«Євро слабшає через боргові та бюджетні проблеми Франції й політичну нестабільність у ЄС. Міжбанк тримався у коридорі 44,90–45,13 грн/долар, це максимум, який до цього фіксувався лише одного разу 10 червня.

Експортери продають валюту не від сили, а від слабкості: комусь треба виплатити зарплати, виплати за звільненням, комусь просто бракує гривні для операційної діяльності й відновлення. І головне, євро майже дійшов до 50 грн. Місця для подальшої корекції євро вниз практично не залишилось — нижче 50 грн НБУ курс опускати не буде, бо це вбиває цінність допомоги у євро під час конвертації.

Отже, механізм "тримаємо долар за допомогою послаблення євро", який працював весь вересень і першу декаду жовтня, вичерпався. Незначне здорожчання євро у середині жовтня є ситуативним».

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Ситуація на готівковому ринку

Експерт Андрій Забловський додав, що на готівковому ринку населення продовжує купувати валюту. За його словами, нинішній курс на рівні 45+ грн/долар є додатковою можливістю взяти валюту дешевше.

Згідно з наведеними даними, за два тижні жовтня:

Середньодобова купівля готівки становить 100,54 млн доларів (+1,3%).

Середньодобовий продаж готівки становить 66,1 млн доларів (+3,1%).

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