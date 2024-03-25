Действительно ли россияне попали ракетой в штаб-квартиру ГУР: все детали

Путинская пропаганда запустила фейк о том, что российские ракеты 25 марта поразили ЗРК Patriot, штаб-квартиру ГУР и центр принятия решений СБУ в Киеве.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

“Ложь: 25 марта в результате российского удара гиперзвуковыми ракетами “Циркон” в столичном аэропорту Жуляны уничтожены две установки Patriot. Также поражены штаб-квартира ГУР и "центр принятия решений" СБУ. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы”, – говорится в сообщении.

"Правда: на самом деле кремлевские фейкоробы сами не определились, что именно "уничтожили" террористические войска РФ в Киеве — одна лживая версия противоречит другой", — добавляет Telegram-канал.

На самом деле, обломки сбитой ракеты повредили жилой дом и трехэтажное здание спортзала в Печерском районе. По данным мэра Киева Кличко, известно о семи пострадавших, двое из них госпитализированы. Кроме того, обломки сбитой ракеты обнаружены в Голосеевском и Соломенском районах, сообщает SPRAVDI.

Напомним, все о ракетной атаке РФ на Киев 25 марта можно прочитать по ссылке.

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