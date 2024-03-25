Сколько поляков поддерживают отправку своих войск в Украину – опрос

В Польше выросло количество людей, поддерживающих отправку своих войск в Украину.

Об этом говорится в опросе центра United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Как пишет издание, результаты такого же опроса еще в прошлом году составили 0% поляков, поддерживавших эту идею. Разрешение для граждан Польши воевать в Украине тогда было на уровне 3,4%.

Согласно данным нового опроса, поляки больше всего поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи, а именно 75%, еще 67,6% опрошенных поддерживают поставки стрелкового вооружения и гранатометов. 54,1% выступают за поставку тяжелой техники и самолетов

Разрешение гражданам Польши воевать в Украине поддерживает 27,1%, еще 9,4% считают, что Варшава должна отправить свои войска в Украину.

Издание RMF пишет, что это так называемый "эффект Макрона", ведь недавно президент Франции заявил о том, что нельзя исключать возможность отправки западных войск в Украину.

Опрос был проведен 8-10 марта 2024 года по смешанному методу с выборкой 1000 человек.

Напомним, в Польше не исключают новых инцидентов с ракетами РФ во время ударов по Украине.

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