Скільки поляків підтримують відправлення своїх військ до України – опитування

У Польщі зросла кількість людей, які підтримують відправлення своїх військ до України.

Про це йдеться в опитування центру United Surveys для RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna.

Як пише видання, результати такого ж опитування ще минулого року становили 0% поляків, які підтримували цю ідею. Дозвіл для громадян Польщі воювати в Україні тоді був на рівні 3,4%.

Згідно з даними нового опитування, поляки найбільше підтримують надання Україні гуманітарної допомоги, а саме 75%, ще 67,6% опитаних підтримують постачання стрілецького озброєння та гранатометів. 54,1% виступають за постачання важкої техніки та літаків

Дозвіл громадянам Польщі воювати в Україні підтримує 27,1%, ще 9,4% вважають, що Варшава повинна відправити свої війська до України.

Видання RMF пише, що це так званий "ефект Макрона", адже нещодавно президент Франції заявив про те, що не можна виключати можливості відправлення західних військ до України.

Опитування провели 8-10 березня 2024 року за змішаним методом з вибіркою 1000 осіб.

Нагадаємо, у Польщі не виключають нових інцидентів з ракетами РФ під час ударів по Україні.

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