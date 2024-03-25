У Польщі не виключають нових інцидентів з ракетами РФ під час ударів по Україні

Польща готова до небезпеки з боку РФ, поки в Україні триває війна.

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня не виключає повторних інцидентів з порушенням повітряного простору країни російськими ракетами через війну в Україні.

Про це пише Polskie Radio.

"Поки триває війна в Україні, такі інциденти, швидше за все, відбуватимуться і надалі. Найголовніше – чи вміємо ми реагувати на такі ситуації, і виявилося, що вміємо", - заявив він.

За його словами, найважливішим завданням для Польщі є безпека та робота систем та їх вдосконалення для запобігання загрозам.

Головня також додав, що будь-які дії, пов'язані з перехопленням і збиттям ракет, які порушують польський повітряний простір, слід здійснювати таким чином, щоб не завдати шкоди польському цивільному населенню.

"Збити таку ракету означає, що її уламки повинні кудись впасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що армія поводилася тут саме так, як і повинна була поводитися", - резюмував спікер польського Сейму Шимон Головня.

Нагадаємо, вранці 24 березня російська ракета під час атаки України перетнула кордон і залетіла до повітряного простору Польщі. Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка пояснив, чому винищувачі F-16 не збили її.

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