СБУ готує надсекретні операції: Малюк попередив про "сюрпризи" для РФ

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк анонсував на 2024 рік низку спецоперацій спецслужби, які болісно вдарять по ворогу. В СБУ запевняють: "бавовна" палала, палає і буде палати".

Про це повідомила пресслужба СБУ у довідці про роботу за 2022-2024 роки.

"Росія – країна-фейк. Готуємо для них сюрпризи", - попередив Малюк.

Як розповіли в СБУ, до "морського бою" на морі готуються 35 дронів "Sea Baby", на які донатили всі українці. СБУ вже навіть показала перший дрон із цієї партії, який отримав назву "Авдіївка".

Крім того, в СБУ готуються до нових, надсекретних операцій.

"Зрозуміло, що спецслужба не тільки не розкриває свої плани, а й про готові результати не завжди детально розповідає. Але сьогодні СБУ робить усе, щоб наближати перемогу України".

Нагадаємо, в СБУ повідомили деталі про дві влаштовані атаки на Кримський міст.

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