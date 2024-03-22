Уряд створив Центр авіації СБУ: як він працюватиме

Уряд погодив створення в Україні Центру авіації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Бюджетну установу "Центр авіації Служби безпеки України" створили на пропозицію самої СБУ.

"Новостворена установа буде виконувати завдання Служби безпеки для захисту суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, припинення і розкриття правопорушень проти миру і безпеки людства, тероризму, зокрема в районах ведення бойових дій спільно зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні планують створити окремий рід військ — Сили безпілотних систем України. Командир підрозділу Terra у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула" розкрив своє бачення щодо цього.

Читайте також: