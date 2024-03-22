В Україні можуть різко зрости зарплати: прогноз МВФ

За прогнозами МВФ, номінальна зарплата зросте на 15,9% у 2025 році.

Середня номінальна зарплата в Україні цього року може зрости на 16,9% після зростання на 20,1% у 2023 році.

Про це повідомив Міжнародний валютний фонд.

Як зазначається, за прогнозами МВФ, номінальна зарплата зросте на 15,9% у 2025 році, на 13,3% у 2026 році та на 10,5% у 2027 році. Водночас середньорічна інфляція в нашій державі торік становила 12,9% - через що зростання реальної зарплати складало 6,4%.

Проте інфляція в цьому році продовжуватиме знищуватися і може становити 6,4%, а зростання зарплати становитиме 9,8%.

Крім того, Міжнародний валютний фонд очікує, що в майбутньому інфляція продовжуватиме падати.

У 2025 році вона становитиме 7,6% - реальна зарплата в той час зросте на 7,8%.

У 2026 році - 6,2%. Реальна зарплата зросте на 6,7%.

У 2027 році - 5,2%. Реальна зарплата зросте на 5,0%.

Нагадаємо, що для наповнення держбюджету уряд запропонував прив’язати тютюнові акцизи до євро.

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