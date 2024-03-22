В Украине могут резко возрасти зарплаты: прогноз МВФ

По прогнозам МВФ, номинальная зарплата вырастет на 15,9% в 2025 году.

Средняя номинальная зарплата в Украине в текущем году может вырасти на 16,9% после роста на 20,1% в 2023 году.

Об этом сообщил Международный валютный фонд.

По прогнозам МВФ, номинальная зарплата вырастет на 15,9% в 2025 году, на 13,3% в 2026 году и на 10,5% в 2027 году. В то же время, среднегодовая инфляция в нашем государстве в прошлом году составляла 12,9% — из-за чего рост реальной зарплаты составлял 6,4%.

Однако инфляция в этом году будет продолжать уничтожаться и может составить 6,4%, а рост зарплаты составит 9,8%.

Кроме того, Международный валютный фонд ожидает, что в будущем инфляция будет продолжать падать.

В 2025 году она составит 7,6% – реальная зарплата в то время вырастет на 7,8%.

В 2026 году – 6,2%. Реальная зарплата вырастет на 6,7%.

В 2027 году – 5,2%. Реальная зарплата вырастет на 5,0%.

Напомним, что для наполнения госбюджета правительство предложило привязать табачные акцизы к евро.

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