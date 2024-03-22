Какая будет погода в Украине 23 марта: прогноз от синоптиков

В Украине 23 марта будет переменная облачность. Ночью без осадков, лишь днем на Львовщине, Волыни, Ровенщине и местами в северных областях небольшой дождь.

Об этом пишет "Укргидрометцентр".

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях 1-6° тепла, на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза; днем 8-13° тепла, на западе и юго-западе страны до 16°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 0-5° тепла", – говорится в сообщении.

Погода в Украине 23 марта / Фото: Укргидрометцентр

Синоптики добавляют, что в Киевской области также будет облачно. Без осадков, местами по области небольшой дождь.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°. В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°", — подытожили в "Укргидрометцентре".

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