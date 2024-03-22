Якою буде погода в Україні 23 березня: прогноз від синоптиків

В Україні 23 березня спостерігатиметься мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Львівщині, Волині, Рівненщині та місцями в північних областях невеликий дощ

Про це пише "Укргідрометцентр".

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

"Температура вночі у західних, більшості північних та Вінницькій областях 1-6° тепла, на решті території від 3° тепла до 2° морозу; вдень 8-13° тепла, на заході та південному заході країни до 16°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла", – йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 23 березня / Фото: Укргідрометцентр

Синоптики додають, що на Київщині також буде хмарно. Без опадів, місцями по області невеликий дощ.

"Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°", – підсумували в "Укргідрометцентрі".

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