"Путін чекав": Жданов попередив про підвищену небезпеку для України

Вранці 21 березня російська армія завдала масованого ракетного удару по Києву. Пiсля 44 днів перерви ворог випустив 31 ракету. Всі цілі збили Повітряні сили ЗСУ.

Чим була особлива атака, чому Росія зробила довгу паузу та коли може вдарити знову, в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар по Києву 21 березня

Особливість цієї атаки, за словами Олега Жданова, полягає в тому, що вона була комбінованою. Росія застосувала декілька видів ракет – крилаті й балістичні.

“Це ускладнює їхнє перехоплення, тому що потрібно розділяти комплекси за призначеннями. Наприклад, комплекси Patriot уже не могли відволікатися на крилаті ракети, тому що вони можуть працювати по балістичних”, – розповів військовий експерт.

Біля житлового будинку в Києві виявили бойову частину російської ракети Х-101 / Фото: ДСНС України у Telegram

Він зазначив, що цього разу російська армія не застосовувала “Шахеди”.

“Минулого разу РФ застосовувала потрійне комбінування. Всі запущені ракети, дві балістичні і 29 крилатих, сьогодні були збиті. Основний наголос ворог робив на Київ. Частину ракет вдалося збити на території області, частину вже безпосередньо над Києвом”, – розповів Олег Жданов.

Чому в Києві утворилися величезні вирви

На фото з місць падіння уламків ракет у Києві утворилися величезні вирви попри те, що їх збила ППО. Військовий експерт пояснив, що річ у балістичних ракетах.

“Балістику збиває комплекс Patriot. У нього є спеціальна ракета, яка являє собою таку металеву болванку. Американські військові дали їй прізвисько “летюча колода”. Вона не має вибухової речовини та уражає саму ракету. Тобто одна ракета на ціль. Вона не вибухає, а просто збиває її з траєкторії. За рахунок удару ракета відхиляється від цілі”, – розповів Олег Жданов.

Ракетна атака на Київ 21 березня / Фото: КМДА

За його словами, за вдалого влучання ракета руйнується і може вибухнути в повітрі – це найбезпечніший варіант.

“Але враховуючи те, що головна частина ракети зазвичай має найтовстішу оболонку, вона найміцніша, трапляється так, що головна частина падає і вибухає як звичайна авіаційна бомба. Тому ми спостерігаємо такі величезні вирви”, – пояснив військовий експерт.

Незвичайний свист під час атаки

Багато мешканців Києва пишуть у Мережі, що чули незвичний свист під час ранкової ракетної атаки. Олег Жданов каже, що зазвичай він утворюється від крилатих ракет, коли їх збиває комплекс ППО.

“Коли ракета летить, вона видає звук, як звичайний реактивний літак. Вона дозвукова. Всі бачили у фільмах про війну, як збивають літак – далі він пікірує. Коли в ракету влучає ракета комплексу ППО, вона загорається, розпадається на уламки і з таким самим характерним свистом, як бомбардувальник, що пікірує, падає на землю”, – розповів військовий експерт.

Ракетна атака на Київ 21 березня / Фото: КМДА

Куди цілила Росія

Олег Жданов наголосив, що росіяни не просто “сходили” на Київ. Спочатку ракети полетіли на захід України і дійшли майже до польського кордону.

“Польща знову підіймала бойову авіацію в повітря на перехоплення цих ракет. А потім ракети розвернулися і пішли на Київ. А балістичні ракети чекали, поки крилаті підлетять. Пуски були зроблені таким чином, щоб і балістика, і крилаті ракети одночасно були в районі міста Києва. Подратували західних партнерів, а тепер основний наголос на столицю. Головна мета Росії – це терор населення та примушення керівництва країни до капітуляції”, – каже військовий експерт.

Ракетна атака на Київ 21 березня / Фото: КМДА

Коли ворог може вдарити знову

За словами Олега Жданова, російська армія може повтори масовану атаку вже сьогодні вночі. Ворогові не потрібна велика пауза, щоб підготуватися.

“Я думаю, що головним чинником такої відсутності ракетних ударів були “вибори” Путіна в Російській Федерації. Путін чекав. Тепер у нього розв’язані руки, він на шість років собі “застовбив” посаду. На жаль, тепер він повертається до старої “схеми”, і частота цих ударів може залежати від наявності ракет у російської армії”, – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, в Києві біля багатоповерхівки виявили бойову частину ракети Х-101.

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