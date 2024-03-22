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Російські добровольці передали "привіт" Шойгу – фото

Російські добровольці передали "привіт" Шойгу – фото

Російські добровольці передали "привіт" міністру оборони РФСергій Шойгу / Фото: X (Twitter)

Російські добровольці продовжують рейд на території РФ.

Бійці легіону "Свобода Росії" передали "привіт" міністру оборони РФСергій Шойгу з території Бєлгородської області.

Так, російські добровольці опулікували фото з глибокого тилу РФ – лісів Бєлгородщини. 

"Свят, що думаєш про те, що Шойгу вже переміг всіх "бойовиків"? – Привіт Шойгу із лісів Бєлгородчини", - йдеться у підписі до фото.

Бійці легіону
Бійці легіону "Свобода Росії" передали "привіт" міністру оборони РФСергій Шойгу / Фото: Telegram

Нагадаємо, добровольці легіону "Свобода Росії" розповіли, яких цілей вже досягли.

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