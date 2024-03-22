Вступ України до ЄС: в уряді назвали місяць старту переговорів

В українському уряді не бачили перепон, аби вже у березні затвердити переговорну рамку, але починаються європейські вибори.

Україна має "джентльменську домовленість" із більшістю країн Євросоюзу про те, що переговори про вступ держави до ЄС розпочнеться у червні 2024 року.

Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила на "Київському Безпековому Форумі".

Стефанішина зазначила, що в уряді не бачили перепон, аби у березні вже затвердити переговорну рамку про вступ до ЄС. За словами віцепрем’єрки, це дало б юридичні підстави рухатися оперативніше далі.

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"Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні", – повідомила урядовця.

Вона зауважила, що 21 березня відбулося засідання Євроради і були надані відповідні інструкції міністрам з європейських справ щодо того, аби встигнути почати переговори у червні.

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"Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень", – додала Стефанішина.

Вона звернула увагу, що від червня Україна та ЄС почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.

Нагадаємо, раніше український прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що переговори про вступ до ЄС мають розпочатися до кінця червня.

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