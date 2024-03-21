Шольц зробив важливу заяву щодо допомоги Україні перед самітом лідерів ЄС

Німецький канцлер вважає, що в Євросоюзі можуть підтримати використання заморожених активів Центробанку Росії для підвищення обороноздатності України.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав використання прибутків від заморожених активів Центробанку Росії для озброєння України.

Про це він заявив у четвер, 21 березня, під час прибуття на саміт ЄС, передає “Радіо Свобода”.

Німецький лідер також наголосив, що має оптимістичний погляд на шанси лідерів об'єднатися з приводу цього питання.

У такий спосіб, вважає, Олаф Шольц, лідери Євросоюзу передадуть “привіт” російському президенту Володимиру Путіну, який після так званих “виборів” ще на 6 років стане господарем Кремля.

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“Я абсолютно впевнений, що ми посилаємо тут дуже чіткий сигнал Путіну. Він прорахувався, якщо вважає, що ми не в змозі підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно”, - зазначив він у коментарі журналістам.

За словами Олафа Шольца, використання прибутків від заморожених активів Центробанку Росії є невеликим внеском у допомогу Україні для захисту від російської агресії, але він назвав цей крок “важливою складовою”.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем обговорив розвиток оборонної співпраці на рівні держав і на рівні представників оборонно-промислового комплексу, та локалізацію оборонного виробництва в Україні.

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