Зеленський говорив із Шольцом: про що йшлося

Лідери країн обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це президент повідомив 14 березня.

Зеленський висловив вдячність очільнику уряду та німецькому народу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді. З Шольцом він обговорив подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

"Привітав затвердження Європейською комісією проекту переговорних рамок. Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС", - сказав Зеленський.

Також лідери країн обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні. Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Також дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

"Обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска. Окрім цього, обговорили організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні. Відзначив участь представника Німеччини в підготовці Глобального саміту миру", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше було зазначено: допоки німецький канцлер Олаф Шольц залишається канцлером, то прямого постачання Taurus Україні не відбудеться.

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