У Палаті представників назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні

Палата представників Сполучених Штатів має максимум до кінця наступного тижня ухвалити законопроект щодо фінансової допомоги для України.

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Про це заявив лідер демократичної меншості у Палати представників США Гакім Джеффріс.

Конгресмен заявив, що Марк Джонсон і парламентарі мають чіткий дедлайн, щоб ухвалити допомогу Україні на її оборонні потреби.

"Час тікає, і ми маємо довести двопартійний законопроект національної безпеки до кінця перед тим, як ми покинемо місто в наступну п'ятницю, 22 березня — перед тим, як ми покинемо місто. Було б безвідповідально поступити інакше", - сказав Джеффріс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Пентагон передасть Україні ракети ATACMS дальністю понад 290 км за однієї умови.

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