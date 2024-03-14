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В Австралії вироблятимуть далекобійні ракети GMLRS для України - WSJ

В Австралії вироблятимуть далекобійні ракети GMLRS для України - WSJ

Ракети для українських систем HIMARS вироблятимуть у Австралії / Фото: Associated Press

Це буде перший завод із виробництва такої зброї, відкритий за межами США.

Сполучені Штати мають намір почати виробництво керованих далекобійних ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS на заводі в Австралії.

Боєприпаси будуть відправлятись на потреби України, інформує The Wall Street Journal.

У повідомленні видання вказується, що компанія Lockheed винайме шість інженерів, які підготовлять запуск виробництва. Таке рішення було ухвалене у звʼязку з тим, що оборонна промисловість США не може задовольнити попит і швидко поповнити запаси ракет.

"Швидке споживання боєприпасів в Україні та на Близькому Сході, — від ракет до артилерійських снарядів, — ускладнило здатність промислової бази США задовольнити попит і поповнити вичерпані запаси. Адміністрація Байдена прагне розробити кілька виробничих ліній у країнах-союзниках для критичної зброї, хоча це нелегко", - пише WSJ.

В Австралії заявили, що першу партію ракет планують протестувати наприкінці 2025 року, а до 2030 року має бути налагоджене виробництво на кілька тисяч ракет щорічно.

Завод планують розташувати на військові базі біля міста Сідней.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в новому пакеті допомоги готуються передати Україні партію ракет ATACMS.

Крім того, ми раніше інформували, що Боррель заявив, що конфлікт в Україні переріс у війну виробництва.

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