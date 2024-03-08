Франція розпочала підготовку до війни в Європі — Politico

“Світ показав свою справжню природу: нестабільний, небезпечний, і не всі є друзями”, — сказав старший французький полковник.

Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту на території Європи проти ворога, який може зрівнятися з ними за вогневою міццю.

Про це пише Politico.

Бойові дії в Україні, які тривають вже третій рік, повернули повномасштабну війну на континент, сказав полковник Аксель Деніс, який керує Центром бойової підготовки (CENTAC) в Майлі-ле-Камп на сході Франції.

“Світ показав свою справжню природу: нестабільний, небезпечний і не всі є друзями. Ми готуємося до культури пильності, до готовності за першої ж нагоди, — сказав він в інтерв'ю Politico під час візиту до табору. — CENTAC — єдине місце [у Франції], де можна побачити, що таке війна”.

Умови, в яких тренуються військовослужбовці в CENTAC, максимально наближені до реальних бойових дій. Відтворюється звук, тепло і світло артилерійського вогню, всюди розкидані несправжні міни, а радіозв'язок може бути перерваний без попередження.

Табір площею 120 квадратних кілометрів є унікальним у Франції. Маючи площу, більшу за Париж, це єдине місце, де різні підрозділи французької армії — піхота, бронетехніка, артилерія та інженери — які зазвичай розкидані по всій країні, можуть тренуватися разом. Це також єдине місце, де два десятки танків “Леклерк” перебувають в строю цілий рік.

Офіцери не називають потенційних ворогів, але навчання спрямовані на підготовку військ до боротьби з таким ворогом, як Росія.

Після десятиліть військових операцій в Африці Франція все більше зосереджується на східному фланзі Європи — і її збройні сили повинні викликати довіру, заявив у січні головнокомандувач армії генерал П'єр Шилл. До 2027 року французька армія прагне бути здатною розгортати одну дивізію чисельністю близько 25 000 солдатів за 30 днів.

“Ми не в такій ситуації, як Україна, але ми є частиною коаліції, а це накладає певні зобов'язання, — сказав він. — Поняття довіри до колективної оборони, особливо в НАТО, є дуже важливим”.

Комбінована збройна війна

За сценарієм, розробленим для французьких курсантів, їхня мета полягає в тому, щоб сповільнити супротивника, роль якого виконують досвідчені військові, які постійно дислокуються в CENTAC. Це нелегке завдання.

За словами офіцерів CENTAC, головний урок, який можна винести з досвіду України, полягає в тому, щоб уникати фронтальних лобових атак, які призводять до величезних втрат і не дають змоги відтіснити ворога назад.

Натомість, піхота, бронетехніка, інженери і артилерія, інтегровані з новими технологіями, такими як дрони, які передають інформацію військам і забезпечують убивчу силу на полі бою, повинні працювати разом безперебійно і злагоджено.

“Війна в Україні посилила важливість загальновійськового бою. Це єдиний спосіб воювати”, — сказав підполковник Вінсент, керівник координаційно-керівного офісу табору. Його прізвище не може бути розголошене з міркувань безпеки.

Армії, не здатні поєднувати танки, артилерію і піхоту, наражаються на величезний ризик — це продемонстрували обидві сторони в Україні.

“Драматизм ситуації в Україні полягає в тому, що танки діють поодинці, а отже, перестають діяти взагалі”, — сказав полковник Аксель Деніс.

Нездатність координувати свої дії є однією з причин, чому ні Україна, ні Росія не змогли пробити добре підготовлену оборону, яка зараз домінує на більш ніж 1000 кілометрів фронту.

“Збройні сили Росії недостатньо підготовлені і забезпечені ресурсами для ведення загальновійськових дій”, — зазначає Асоціація сухопутних військ США. Це змусило Москву покладатися на марнотратні атаки “живою силою”, а не на швидкі перемоги.

Але і Україна не опанувала цей підхід, за словами Гійома Анселя, колишнього французького військового офіцера, що призвело до нинішнього глухого кута. Українські солдати, які проходять навчання по всьому Заходу, зараз опановують такі складні навички.

“Важка підготовка, легка війна”

З початком тренувань настрій у штаб-квартирі CENTAC похмурий. Під час доповіді про стан справ офіцери повідомляють, що ворогу вдалося знищити бронетехніку, і тепер бійцям доведеться виконувати завдання з меншою кількістю техніки.

Фінальні навчання тривають 96 годин. Солдати сплять в середньому чотири години на добу, зазвичай у незручних військових машинах. Вони повинні рухатися кожні п'ять хвилин або піддаватися (несправжнім) вибухам.

“Якщо їхня реакція неадекватна, передбачено покарання, — каже полковник Аксель Деніс. — Це фізичне протистояння, але, перш за все, йдеться про бажання вистояти, боротися, домінувати”.

Курсанти беруть участь в радіоелектронній боротьбі, вирішують проблеми логістики та хімічних загроз, а також ухвалюють відповідальні рішення в умовах недосипання.

Солдати також вчаться працювати з картами замість комп'ютерів і телефонів — у так званому “зниженому режимі”, — щоб бути готовими до ситуацій на полі бою, коли мережі глушаться їхніми супротивниками.

У час, коли всі постійно перебувають на гіперзв'язку, інструктори CENTAC хочуть, щоб військовослужбовці усвідомлювали ризики, пов'язані з перебуванням в Інтернеті.

“Смартфони і соціальні мережі становлять реальну загрозу для солдатів, — сказав підполковник Вінсент. — Ворог має засоби для виявлення сигналів і веде артилерійський вогонь по виявлених місцях; один капітан втратив всю свою команду через смартфон”.

Після завершення тренінгу солдати отримають оцінку за результатами навчання та оцінку за шкалою від одного до п'яти.

“Ми ніколи не ставили п'ятірки, — сказав підполковник Венсан. — Девіз Французького іноземного легіону звучить так: “Важка підготовка, легка війна”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон назвав важливу умову відправлення військ до України.

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