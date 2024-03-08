Одеські рятувальники допомогли колезі оригінально освідчитись коханій – щемливе відео

Вогнеборець з міста Южне наважився на найважливіший крок у своєму житті.

В Одеській області рятувальник 8 березня освідчився дівчині незвичайним способом – вліз до її квартири спеціальною драбиною.

“Зворушлива пропозиція руки й серця. У цей чудовий день вогнеборець з міста Южне наважився, мабуть, на найважливіший крок у своєму житті, і як справжній безстрашний рятувальник, який не боїться висоти, зробив пропозицію своїй коханій у звичних для себе небезпечних умовах”, – розповіли у пресслужбі регіонального главку ДСНС.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як чоловік у спецодязі приїжджає до дівчини на спецтранспорті та спеціальною висувною драбиною підіймається на балкон 5 поверху багатоповерхівки. Він протягує дівчині, яка виходить до нього, букет квітів, стає на коліно та протягує ювелірну коробочку з перстнем.

“Ми зичимо Сергію та Тетяні шаленого кохання у вільній, мирній і незалежній Україні! Любов переможе”, – наголошують у пресслужбі.

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