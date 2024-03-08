У РФ портрет Навального визнали "екстремізмом"

У РФ фотографію покійного опозиційного політика Олексія Навального визнали "символом екстремізму".

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Відповідне рішення ухвалив Жовтневий суд міста Мурманськ, пише "Новая газета".

"Публічна демонстрація фотозображення Навального є пропагандою атрибутики і символом екстремістської організації", - ідеться в ухвалі суду.

У матеріалі справи вказується, що жінка розмістила фото Навального в заростях дерев біля житлового будинку. Такий вчинок суд розцінив, як "публічну демонстрацію символіки екстремістської організації".

Суд також покарав жінку за це і відправив її на сім діб до ізолятора тимчасового утримання.

Примітно, що після "відсидки" строку жінка отримала новий, такий самий, але на цей раз за публічну демонстрацію не менш "екстремістського" прізвища "Навальний" на плакаті.

"Прізвище "Навальний" міститься в найменуванні руху "Штаби Навального", який визнаний судом екстремістським, а його діяльність заборонена", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що диктатор Путін обговорював обмін Навального за кілька годин до його смерті.

Крім того, ми раніше інформували, що дочка Нємцова закликала відреагувати на смерть Навального допомогою Україні.

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