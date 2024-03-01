У Кремлі пригрозили учасникам акцій у день похорону Навального

Пєсков каже, що йому нічого сказати рідним опозиціонера.

У Кремлі заявили, мовляв, не мають що сказати рідним російського опозиціонера Олексія Навального в день його похорону, 1 березня, та навіть пригрозили учасникам акцій.

Про це заявив прессекретар російського президента-диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє ВВС.

Відповідаючи на запитання, чи може Кремль дати оцінку діяльності Навального, Пєсков сказав: "Ні, не може".

Крім того, речник Кремля заявив, що учасники несанкціонованих акцій у день похорону Навального "нестимуть відповідальність за законом".

Як повідомлялося, сьогодні, 1 березня, в Москві прощаються з Олексієм Навальним. Присутні зустріли катафалк із тілом політика оплесками та вигуками "Навальний!", "Ти не боявся, і ми не боїмося!", "Героям слава!".

Нагадаємо,16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у російській колонії. Йому начебто стало зле під час прогулянки, він знепритомнів. Медики не змогли допомогти.

Представники російського опозиціонера зробили офіційну заяву, що Навального вбили 16 лютого о 14:17 за місцевим часом. Зокрема, Юлія Навальна повідомила, що знає, "через що конкретно Путін убив Олексія".

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