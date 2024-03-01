"Ми не боїмося": під оплески та вигуки в Росії прощаються з Навальним (відео)

Присутні зустріли катафалк із тілом політика оплесками та вигуками "Навальний!", "Ти не боявся, і ми не боїмося!", "Героям слава!"

У Москві 1 березня відбувається прощання з померлим опозиціонером Олексієм Навальним. Біля церкви, де відспівують політика, зібралися черги з охочих попрощатися, присутні багато силовиків, автозаки та навіть снайпери. Катафалк із тілом політика зустріли з оплесками.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Біля церкви ікони Божої Матері "Втамуй моя печалі" у Мар'їно, де цього дня відспівують Навального, зібралися черги з сотень охочих попрощатися людей, які розтяглися на кілька кварталів.

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Біля храму розташовано багато автозаків, присутня купа силовиків, стягнуті загони ОМОН, снайпери на дахах будинків та загородження. На місці встановлені металеві рамки та огорожі. Поліція перевіряє документи та особисті речі присутніх. Силовики пояснюють огляд запобіганням "запобіганням терористичним операціям". На місці також обмежений доступ до Інтернету.

Борисівське кладовище у Москві, де ховатимуть Навального, "раптово" закрили для відвідування. До цвинтаря в приїхала делегація послів Німеччини та Франції.

Повідомляється, що вранці морг затримав видавання родичам тіла опозиціонера. Оглядачі BILD називають це "психологічною війною" та свідченням того, що у Кремлі нервують. Як пишуть журналісти, існує ризик того, що силовики спробують розігнати траурну процесію і затримають тих, хто прийшов на прощання.

Катафалк із тілом Навального приїхав до храму. Присутні зустріли машину оплесками та вигуками "Навальний!", "Ти не боявся, і ми не боїмося!", "Героям слава!". Громадян почали запускати до храму.

У момент, коли труну з тілом політика заносили до храму, зірвалися всі прямі трансляції телеканалів SkyNews, CNBC-TV18, Команди Навального та інших.

У Кремлі заявили, що їм нічого сказати рідним Навального.

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В Росії прощаються з Навальним: що відбувається на місці (відео)

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Навального вбив Кремль.

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