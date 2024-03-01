Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литва вночі проти 1 березня закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - це "Лаворішкес" та "Райгардс". Рішення спрямоване на розв'язання проблем нацбезпеки, контрабанди та порушення міжнародних санкцій.

Про це повідомляє LRT.

Торік влітку Литва також закрила два пропускні пункти на кордоні - "Шумський" та "Тверячуський". Наразі на литовсько-білоруському кордоні діють лише КПП у Мядинінкай та Шальчинінкай. Втім, від березня припинено рух пішоходів та велосипедистів через ці прикордонні пропускні пункти.

Крім того, заборонено посадку та висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах "Кяна" та "Кібартай" - за винятком особливих випадків, рішення щодо яких буде ухвалювати Служба охорони державного кордону.

Також було вирішено обмежити на 50% кількість дозволів, що видаються білоруським та литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

До слова, минулого року департамент державної безпеки попередив, що білоруська розвідка намагається вербувати людей, які їздять між Литвою та Білоруссю.

Як повідомлялося, у Литві перевірять 18 тисяч білорусів, які прибули до запровадження обмежень на в'їзд до країни – до 2022 року.

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