У Литві перевірять 18 тисяч білорусів – яка причина

Міграційний департамент Литви планує перевірити 18 тисяч громадян Білорусі, які прибули до запровадження обмежень на в'їзд до країни – до 2022 року.

Про це повідомляє LRT.

Білоруси, чиї дані планують перевірити, повинні будуть заповнити таку ж анкету, як і новоприбулі до Литви громадяни.

"Ми почнемо перевіряти всіх громадян Білорусі, які отримали посвідку на проживання на підставі працевлаштування до введення додаткової анкети", - сказала керівниця литовського департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

За її словами, таких білорусів у Литві близько 18 тисяч, чиї дозволи на проживання все ще дійсні.

У разі виявлення негативної інформації про особу департамент міграції звернеться до департаменту державної безпеки (ДДБ) Литви.

"Якщо людина не відповість на анкету, це буде інтерпретовано проти неї. Якщо людина відповість, то її відповіді будуть оцінені. Якщо буде виявлена негативна інформація, ми будемо консультуватися з ДДБ. Якщо він дійде висновку, що людина становить загрозу державній безпеці, посвідка на проживання буде анульована", - пояснила Гудзінскайте.

Від листопада 2022 року росіяни та білоруси, які в’їжджають до Литви, повинні заповнити спеціальну анкету, щоб висловити свою точку зору щодо війни Росії проти Україні. Від того часу 1644 білорусів і 397 росіян були визнані такими, що становлять загрозу національній безпеці Литви, і їм було відмовлено у дозволах на проживання.

Департаменту міграції доручено проводити більш ретельну перевірку громадян Білорусі, які отримали або претендують на дозвіл на тимчасове проживання в Литві на підставі трудової діяльності.

Більш жорсткі перевірки почалися після того, як колишній майор білоруської міліції Олександр Матієвич, який брав участь у придушенні продемократичних протестів у Білорусі, отримав дозвіл на тимчасове проживання в Литві.

Нагадаємо, Литва заборонила своїм військовим та службовцям відвідувати РФ, Білорусь і Китай.

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