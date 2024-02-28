Микола Рижков помер у віці 94 років.

У віці 94 років помер колишній очільник Ради Міністрів СРСР та депутат Державної думи РФ Микола Рижков.

Про це повідомила очільниця Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Микола Рижков перебував під санкціями України, ЄС, Великої Британії, США, Канади – 1 березня 2014 року він підтримав у Раді Федерації введення російських військ до України.

Рижков народився 1929 року в селі Диліївка Донецької області.

В останні роки життя був сенатором РФ, представником Ради Федерації від виконавчого органу державної влади Бєлгородської області.

Нагадаємо, Данілов розповів, як штучний інтелект допомагає росіянам впливати на вибори президента США.

Читайте також провідні новини дня: