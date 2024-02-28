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Умер Николай Рыжков – бывший глава правительства СССР

Умер Николай Рыжков – бывший глава правительства СССР

Умер Николай Рыжков – бывший глава правительства СССР

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков / Фото: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Николай Рыжков скончался в возрасте 94 лет.

В возрасте 94 лет скончался бывший глава Совета Министров СССР и депутат Государственной думы РФ Николай Рыжков.

Об этом сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Николай Рыжков находился под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, США, Канады – 1 марта 2014 года он поддержал в Совете Федерации введение российских войск в Украину.

Рыжков родился в 1929 году в селе Дилиевка Донецкой области.

В последние годы жизни являлся сенатором РФ, представителем Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области.

Напомним, Данилов рассказал, как искусственный интеллект помогает россиянам влиять на выборы президента США.

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