Николай Рыжков скончался в возрасте 94 лет.

В возрасте 94 лет скончался бывший глава Совета Министров СССР и депутат Государственной думы РФ Николай Рыжков.

Об этом сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Николай Рыжков находился под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, США, Канады – 1 марта 2014 года он поддержал в Совете Федерации введение российских войск в Украину.

Рыжков родился в 1929 году в селе Дилиевка Донецкой области.

В последние годы жизни являлся сенатором РФ, представителем Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области.

Напомним, Данилов рассказал, как искусственный интеллект помогает россиянам влиять на выборы президента США.

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