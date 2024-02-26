Курс валют в Украине: доллар дорожает, ждать ли по 40 гривен

Тренд на подорожание доллара, похоже, становится постоянным, несмотря на периодические повышения и понижения курса. За последние две недели американская валюта подорожала более чем на 60 копеек, причем были дни, когда курс увеличивался на 80 копеек. Финансовые аналитики считают, что такая тенденция продолжится из-за нескольких факторов, которые будут все больше влиять на девальвацию гривны.

Что это за факторы, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса текущей недели (26 февраля – 3 марта);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на наличном рынке продолжился длительный восходящий тренд курса наличного доллара. Этот тренд заметно ускорился с понедельника, 19 февраля. За три дня недели доллар подорожал в продаже на 48 коп., или в среднем до 38,88 грн/доллар, по покупке – на 49 коп. или до 38,36 грн/доллар. В дальнейшем курс начал снижаться, но немного: по состоянию на воскресенье, 25 февраля, один доллар продавали в банках и пунктах обмена валюты в среднем за 38,70 грн, покупали за 38,20 грн. Самый низкий курс продажи составил 38,50 грн/доллар или на 30 коп. больше, чем неделю назад, самый высокий – 38,95 (+25 коп. за неделю). А самый высокий курс покупки – 38,40 грн/доллар или +40 коп. спустя неделю.

Курс наличного евро также рос с понедельника по среду и снижался с четверга по воскресенье. Максимальный курс был в среду, 21 февраля: в продаже – 42,20 грн/евро (+60 коп.), в покупке – 41,50 (+60 коп.). В воскресенье, 25 февраля, один евро стоил соответственно 42,10 грн и 41,35 грн, это 55 коп. выше в продаже и на 53 коп. выше по покупке, чем неделю назад.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара вырос с понедельника по среду от 38,30 до 38,80 грн/доллар, а за четверг-субботу снизился до 38,55. Средний курс покупки был волатильным, то есть быстро менялся в обе стороны в зависимости от спроса со стороны менялей. К примеру, во вторник они покупали доллар по 38,10 грн, а в четверг – только по 37,38.

Наличный евро у нелегалов дорожал в продаже с понедельника по четверг и подешевел в пятницу и субботу. Курс сперва поднялся с 41,65 до 42,15 (+50 коп.), затем снизился до 42,05 грн/евро. Курс покупки также был волатильным и колебался от 41,40 до 41,90 грн/евро.

В воскресенье, 25 февраля, на нелегальном рынке установился средний курс для доллара 38,50 грн (+37 коп.) в продаже и 37,80 грн (+46 коп.) в покупке, для евро – 42 грн (+40 коп.). ) и 41,85 грн (+45 коп.).

Нацбанк на прошлой неделе заметно увеличил официальные курсы доллара и евро. Они росли в среднем на 15 коп. в день для доллара и на 20 коп. для евро и до четверга, 22 февраля, достигли соответственно 38,62 грн/доллар (+65 коп.) и 41,72 грн/евро (+83 коп.). В пятницу доллар подешевел на 14 коп. до 38,48 грн/доллар, курс евро не изменился.

На понедельник, 26 февраля, регулятор установил официальный курс 38,35 грн/доллар и 41,56 грн/евро. Это соответственно на 38 коп. и на 67 коп. больше, чем неделей раньше.

Соотношение доллар/евро составляет 1,08, это столько же, как неделю назад.

Эксперты говорят, что рост курса вызван, прежде всего, действиями Нацбанка, который на фоне увеличения спроса на безналичную валюту на межбанковском рынке не полностью удовлетворял его за счет дополнительных продаж. Лишь к концу недели дефицит валюты несколько уменьшился, что и привело к незначительному снижению ее курса.

"Очевидно, что тренд курса на наличном рынке идет за безналичным, это мы в очередной раз увидели на прошлой неделе, – анализирует Андрей Шевчишин. – А учитывая, что Нацбанк в последнее время девальвирует гривну за счет уменьшения продажи валюты на межбанке, это приводит к плавному, но постоянного подорожания доллара.С начала февраля официальный курс повысился с 37,56 до 38,35 грн/доллар (+79 коп.), средний наличный курс – с 38,27 до 38,70 грн/доллар (+43 коп.)" .

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Эксперты не прогнозируют на текущей неделе значительного роста курса, но отмечают, что восходящий тренд сохранится.

"Экономика Украины начинает мощнее работать, спрос на валюту со стороны бизнеса растет, рынок активизируется, курс медленно идет вверх, – анализирует Александр Охрименко. – На текущей неделе возможны колебания вверх-вниз, но наличный доллар останется в коридоре 38,50-39 грн /доллар ".

По мнению Олега Пендзина, доллар продолжит дорожать из-за макроэкономических процессов в Украине, в частности, это накопление в госбюджете гривневых средств для выплаты в марте индексированных пенсий.

"В значительной степени это будет за счет финансовой помощи Запада, которая поступает в валюте, – уточнил Олег Пендзин. – Государству выгоднее, чтобы эта валюта была реализована Министерством финансов на межбанковском рынке как можно дороже, чтобы получить больше гривны. Скорее всего, действия Минфина и Нацбанка в этом вопросе согласовано. В итоге на текущей неделе можем увидеть доллар даже дороже 39 гривен".

Андрей Шевчишин уверен, что Нацбанк мог не допустить продолжающегося почти весь февраль подорожания доллара. И если регулятор пошел на такой шаг, значит: он тестирует новый коридор, в котором в ближайшее время будет находиться курс. Это может быть 38,5-39 грн/доллар, то есть выше, чем сейчас.

"В условиях отсутствия зарубежной помощи Нацбанк вынужден экономить валютные резервы, – говорит Андрей Шевчишин. – В середине марта когда поступят 4,5 млрд евро, ситуация может измениться к лучшему. Но не забывайте: среднегодовой курс доллара в 2024 году ожидается на уровне 41,4 грн. То есть давление на гривну будет продолжаться".

Продавать или покупать валюту

Несмотря на то, что доллар дорожает, гривна, по мнению экспертов, пока остается более выгодной, чем валюта. Но тем, кто имеет гривневые вклады, нужно следить, чтобы не потерять прибыль, если курс доллара превысит критический предел, это сейчас 40 грн за доллар.

"Впрочем, о курсе 40 грн за доллар речь не идет, несмотря на его заметное подорожание, – уверен Олег Пендзин. – Если ситуация пойдет по реалистичному сценарию, то есть макрофинансовая помощь с ЕС и США поступит в Украину в течение ближайшего месяца, то доллар не будет дорожать, а, может быть, подешевеет".

Андрей Шевчишин констатировал, что самое выгодное время для покупки наличных долларов как инструмента для инвестиций прошло в первой декаде февраля.

"Те, кто приобрел валютные наличные две недели назад по курсу 38 грн за доллар, уже заработал копеек 10 на каждом долларе за счет роста курса покупки, – подсчитал Андрей Шевчишин. – Но очевидно, что это мизерная прибыль, продавать валюту сейчас не стоит, она еще будет дорожать. Нужно ли ее сейчас покупать? Да, если вы "играете в долгую", то есть не планируете тратить валюту в ближайшие 8-10 месяцев и желаете всегда иметь ее при себе, а не где-нибудь в банке".

Александр Охрименко также советует купить доллары, но не держать их "под матрасом", а приобрести валютные облигации государственного займа. Доход по ним составит около 4% годовых, а возможная девальвация гривни не будет пугать. Однако для этого нужно иметь не менее 40 тыс. грн свободных средств, иначе всю будущую прибыль "съедят" комиссионные расходы при покупке.

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