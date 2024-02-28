Мужчину остановили на границе с тремя питонами в штанах

Жителя Нью-Йорка, США, пойманного на границе с бирманскими питонами в штанах, оштрафовали и приговорили к условному сроку.

Об этом пишет Associated Press.

15 июля в 2018 году 38-летний Келвин Баутиста ехал на автобусе из Монреаля на север Нью-Йорка со спрятанными змеями. Их он купил за 2500 долларов в магазине рептилий в Канаде.

Необычных пассажиров обнаружили сотрудники таможни и пограничной службы США.

Путешественник признался в контрабанде трех бирманских питонов. Его приговорили к году условно и обязали выплатить штраф в 5000 долларов, сообщили федеральные прокуроры.

Импорт бирманских питонов регулируется международным договором и федеральными постановлениями США, в которых они указаны как "вредные для человека". Бирманский питон, одна из самых больших змей в мире, считается уязвимым видом в своей родной Азии и является инвазивным во Флориде, где он угрожает местным животным.

Напомним, 19-летнему мужчине грозит до пяти лет заключения за кражу коня. Он пытался спрятать его в своей квартире на третьем этаже.

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