Парень умер после того, как съел садовую улитку

То, что началось как шутка, обернулось трагедией.
Австралиец, решившийся съесть улитку на вечеринке по случаю дня рождения, остался парализованным ниже пояса и позже скончался.
Об этом пишет Daily Star.
19-летний игрок в регби Сэм Баллард принял вызов от своих товарищей и съел улитку. Но она была заражена крысиным легочным червем, из-за чего парень впал в кому на 420 дней после заражения менингитом, называемым эозинофильным менингоэнцефалитом.
Сэм перенес тяжелую инфекцию мозга, из-за которой он был парализован ниже пояса и прикован к колесному креслу. Он умер в возрасте 29 лет, сказав матери: "Я люблю тебя".
В шоу The Project он вспомнил ту вечеринку, которая состоялась еще в 2010 году: "Мы сидели, проводили вечер, наслаждаясь красным вином, пытаясь вести себя как взрослые, и здесь проползла улитка. Разговор зашел: "Я должен это съесть?". Сэм пошел. Бац. Вот как это произошло".
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Джимми сказал, что извинился перед своим другом за то, что не помешал ему съесть улитку, которая заразилась крысовым легочным червем после употребления в пищу фекалий грызунов.
Мать Сэма, Кэти Баллард, рассказала Daily Telegraph в Австралии, что она не обвиняет мальчиков за их смелость или своего сына за то, что они довели дело до конца. Но она признала, что их жизнь осталась "опустошенной".
Напомним, у мужчины удалили из носа 150 живых личинок. Он несколько месяцев не понимал, что с ним происходит.
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