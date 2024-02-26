Хлопець помер після того, як з'їв садового слимака

Австралієць, який наважився з'їсти слимака на вечірці з нагоди дня народження, залишився паралізованим нижче пояса і пізніше помер.

Про це пише Daily Star.

19-річний гравець в регбі Сем Баллард прийняв виклик від своїх товаришів та з'їв слимака. Але він був заражений щурячим легеневим черв'яком, через що хлопець впав у кому на 420 днів після зараження менінгітом, званим еозинофільним менінгоенцефалітом.

Сем переніс важку інфекцію мозку, через яку він був паралізований нижче пояса і прикутий до колісного крісла. Він помер у віці 29 років, сказавши матері: "Я люблю тебе".

У шоу The Project він пригадав ту вечірку, яка відбулася ще 2010 року: "Ми сиділи, проводили вечір, насолоджуючись червоним вином, намагаючись поводитися як дорослі, і тут проповз слимак. Розмова зайшла: "Чи я повинен це з'їсти?". Сем пішов. Бац. Ось як це сталося".

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Джиммі сказав, що перепросив свого друга за те, що не завадив йому з'їсти слимака, який заразився щуровим легеневим черв'яком після вживання в їжу фекалій гризунів.

Мати Сема, Кеті Баллард, розповіла Daily Telegraph в Австралії, що вона не звинувачує хлопчиків за їхню сміливість або свого сина за те, що вони довели справу до кінця. Але вона визнала, що їхнє життя залишилося "спустошеним".

Нагадаємо, у чоловіка видалили з носа 150 живих личинок. Він декілька місяців не розумів, що з ним відбувається.

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