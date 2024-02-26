Хитрому чоловіку відрубали ноги сокирою за гроші: що він вигадав

Чоловік із Міссурі, США, намагався провернути шахрайство зі страховкою, заплативши за те, щоб йому відрубали обидві ноги, і інсценував аварію на тракторі, щоб приховати це.

Про це пише Springfield News-Reader.

Офіс шерифа округу Гавелл нещодавно розслідував найдивніший випадок у своїй історії. У листопаді минулого року 60-річний чоловік із Віллоу-Спрінгса втратив обидві ноги після того, як, нібито, постраждав внаслідок нещасного випадку із косаркою, яка зазвичай прикріплюється до тракторів. Він стверджував, що вона йому випадково відрізала обидві ноги.

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Однак в історії цієї людини було декілька прогалин. Насамперед, він буквально втратив ноги, оскільки їх ніде не було, що було дивно для такого роду нещасного випадку. Крім того, рани чоловіка були надто чистими, щоб їх могла завдати косарка. І, нарешті, було відомо, що цей чоловік мав параліч нижніх кінцівок, що спричинило запитання, як йому вдалося пройти до трактора.

"Якби це зробила косарка, це було б криваве місиво", - сказав лейтенант з офісу шерифа округу Гавелл Торі Томпсон. "Я вже бачив подібні аварії. Це було не так".

Викликані на місце події офіцери та медичний персонал також дуже цікавилися джгутами на його ногах і тим, хто їх одягнув одразу після події. У міру того, як розслідування тривало і в історії пораненого з'являлося дедалі більше дірок, поліція виявила, що мешканець Флориди відвідав жертву із сокирою і за певну плату відрубав йому ноги.

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Пізніше з'ясувалося, що 60-річний чоловік, ноги якого були паралізовані, розробив план шахрайства зі страховкою, і, оскільки його ноги йому більше не потрібні, він вирішив відрубати їх через інсценований нещасний випадок. Але оскільки чоловік ще не подав позов до страхової компанії, підстав звинувачувати його не було.

"Це був погано реалізований план, я ніколи не бачив нічого подібного", - сказав Томпсон.

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Попри те, що чоловіку з паралічем нижніх кінцівок не можна було офіційно висунути звинувачення у страховому шахрайстві, офіс шерифа був настільки роздратований марною тратою часу та ресурсів, що вирішив висунути звинувачення у поданні помилкового звіту поліції/швидкій допомозі. Проблема полягала в тому, що травми чоловіка були настільки серйозними, що ув'язнення було практично неможливим. Тому вони вирішили натомість дозволити йому одужати в лікарні.

Щодо втрачених ніг чоловіка, то, як повідомляється, його родич знайшов їх у відрі, прихованому шинами, і передав слідчим.

Нагадаємо, дідусі віком до 76 років стали лідерами безжальної банди озброєних грабіжників. Їх посадили за ґрати.

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