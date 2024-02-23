Жінку вигнали з літака через надмірне користування туалетом

Пасажирка висловила розчарування в Інтернеті після того, як її зняли з рейсу WestJet з Мексики до Ванкувера через надмірне відвідування туалету перед зльотом.

Джоанна Чіу, яка стверджувала, що мала розлад шлунка, була змушена залишити літак без "обіцянки готелю або перебронювання рейсу".

"Я приймала ліки і одужувала", — написала Чіу на X. "Поспішаючи зійти з літака, я залишила свої гроші попутникам, а керівник WestJet відмовився платити за моє таксі до готелю, розташованого за 20 хвилин їзди. Він покликав охоронця, щоб залякати мене, але коли я розплакалася, охоронець правильно оцінив, що чувак із Westjet був мудаком".

Керівник також нібито погрожував Чіу у багажному відділенні, коли вона почала знімати їхній конфлікт.

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"Цей керівник WestJet сказав, що, якщо я не видалю відео, я не зможу завтра полетіти", - поділилася вона.

Зрештою Чіу звернулася за допомогою до іншого співробітника, який потім відмовився дати номер бронювання на переброньований рейс. Авторка зазначила: "Сумно, що я не змогла отримати жодної допомоги, поки не розповіла публічно про свій досвід. WestJet надіслав мені номер мого бронювання після того, як я неодноразово просила його в аеропорту. У результаті я сіла у таксі, бо цілком обґрунтовано боялася, що мене заарештують".

Через два дні Чіу написала, що все-таки дісталася Канади. Жінка також дала поради мандрівникам.

"Моє останнє слово: перевірте, чи відомий ваш пункт призначення кишковими інфекціями. Приймайте пробіотики тощо. Якщо вас попросять висадитися, знайдіть час і заберіть гаманець, паспорт, ліки. Якщо співробітники ображають вас, попросіть когось допомогти вам", — сказала Чіу.

Нагадаємо, літак випадково розігнався до надзвукової швидкості. Нажахані пасажири зняли моторошне відео.

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