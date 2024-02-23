Зеленський: Ми готуватимемо новий контрнаступ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна 2024 року планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Про це він сказав в інтерв’ю FoxNews поблизу лінії фронту

Розповідаючи про цілі на цей рік, Зеленський зазначив, що у протистоянні з такою країною, як Росія, навіть оборона – це велике завдання і виклик.

З огляду на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу 2023 року і хоче швидше завершити війну, президент наголосив, що під час контрнаступу потрібно думати і про життя бійців, бо швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів — вона втратить усе.

"Оборонятися – завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей", - сказав глава держави.

На запитання, чи був би попередній контрнаступ успішнішим, якби Україна вчасно отримала потрібну зброю, Зеленський закликав не говорити про минуле, але підтвердив, що Україна потребує систем "Patriot" для захисту неба, далекобійних систем дальністю 300 км тощо. Нині Україна веде діалог про це з партнерами, зокрема з США.

За словами президента, зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року не був таким успішним, як очікувалося. Однак Україна зможе знову влаштувати новий контрнаступ 2025 року. За його словами, багато чого залежить від того, чи будуть США готові забезпечити Україну "припасами на весь рік, поки ми готуємося".

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