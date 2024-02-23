Збиття російського Су-35: що відомо про загиблого пілота

Вижити у крижаній воді Азовського моря льотчику не вдалося.
Пілот російського винищувача Су-35, який був збитий 19 лютого у небі поблизу Маріуполя, загинув. Спершу окупант катапультувався, але згодом його бездиханне тіло знайшли приблизно за 1 км від берега.
Про це пише "Крымский ветер".
Що відомо про льотчика
- Федр Грабовецький
- було 28 років
- капітан ВКС Росії
- закінчив Краснодарське вище військове авіаційне училище льотчиків
- служив у 120-му гв. іап (в/ч 63559, с. Домна, Читинська обл., РФ).
- пізніше став офіцером 18-го гвардійського штурмового авіаційного полку (в/ч 78018, с. Чернігівка, Приморський край Росії)
- брав участь у бойових операціях із 2023 року.
"Збитий Су-35 включений до статистики ЗСУ. Наші джерела повідомляють, що він був збитий ракетою комплексу Patriot", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 19 лютого наші бійці знищили ще два російські винищувачі – Су-34 та Су-35. Найімовірніше, пілоти відправилися на "концерт до Кобзона".
Читайте також: