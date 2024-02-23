Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Збиття російського Су-35: що відомо про загиблого пілота

Збиття російського Су-35: що відомо про загиблого пілота

Дата публікації
Перегляди
3373
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Збиття російського Су-35: що відомо про загиблого пілота

Пілот Су-35

Вижити у крижаній воді Азовського моря льотчику не вдалося.

Пілот російського винищувача Су-35, який був збитий 19 лютого у небі поблизу Маріуполя, загинув. Спершу окупант катапультувався, але згодом його бездиханне тіло знайшли приблизно за 1 км від берега.

Про це пише "Крымский ветер".

Що відомо про льотчика

  • Федр Грабовецький
  • було 28 років
  • капітан ВКС Росії
  • закінчив Краснодарське вище військове авіаційне училище льотчиків
  • служив у 120-му гв. іап (в/ч 63559, с. Домна, Читинська обл., РФ).
  • пізніше став офіцером 18-го гвардійського штурмового авіаційного полку (в/ч 78018, с. Чернігівка, Приморський край Росії)
  • брав участь у бойових операціях із 2023 року.

"Збитий Су-35 включений до статистики ЗСУ. Наші джерела повідомляють, що він був збитий ракетою комплексу Patriot", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого наші бійці знищили ще два російські винищувачі – Су-34 та Су-35. Найімовірніше, пілоти відправилися на "концерт до Кобзона".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація