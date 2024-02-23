Збиття російського Су-35: що відомо про загиблого пілота

Вижити у крижаній воді Азовського моря льотчику не вдалося.

Пілот російського винищувача Су-35, який був збитий 19 лютого у небі поблизу Маріуполя, загинув. Спершу окупант катапультувався, але згодом його бездиханне тіло знайшли приблизно за 1 км від берега.

Про це пише "Крымский ветер".

Що відомо про льотчика

Федр Грабовецький

було 28 років

капітан ВКС Росії

закінчив Краснодарське вище військове авіаційне училище льотчиків

служив у 120-му гв. іап (в/ч 63559, с. Домна, Читинська обл., РФ).

пізніше став офіцером 18-го гвардійського штурмового авіаційного полку (в/ч 78018, с. Чернігівка, Приморський край Росії)

брав участь у бойових операціях із 2023 року.

"Збитий Су-35 включений до статистики ЗСУ. Наші джерела повідомляють, що він був збитий ракетою комплексу Patriot", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 19 лютого наші бійці знищили ще два російські винищувачі – Су-34 та Су-35. Найімовірніше, пілоти відправилися на "концерт до Кобзона".

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