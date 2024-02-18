ЗСУ збили ще один російський винищувач Су-34

Вранці у неділю, 18 лютого, підрозділи Повітряних Сил збили російський винищувач Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Бадьорого ранку, Україно. У московитів знову "потєрь нєт". Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 "успішно повернувся" на базу! Також маємо в активі 12 збитих "шахедів" та авіаційну ракету Х-59. Підрозділам Повітряних Сил дякую за успішну бойову роботу", - йдеться у його дописі.

Станом на ранок більше подробиць про збиття російського винищувача немає.

Нагадаємо, напередодні, 17 лютого, ЗСУ знищили три російські літаки - Су-34 та Су-35 на сході України. За даними головнокомандувача Сирського, літаки було знищено, коли вони атакували позиції Сил оборони України.

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