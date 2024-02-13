"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Харкова до Карпат

Квитки вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", чатботах, на сайті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Харкова до Ворохти Івано-Франківської області, який курсуватиме до Карпат та у зворотному напрямку через день.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Анонсуючи додатковий поїзд з Харкова до Ворохти, в компанії зазначили, що відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом і низкою популярних гірських станцій.

В перший рейс поїзд вирушить вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого – з Ворохти, і курсуватиме через день. У складі поїзда є вагони категорії купе та люкс.

Графік руху поїзда Харків-Ворохта

Поїзд №201/202 Харків-Ворохта вирушатиме:

з Харкова о 18:55,

Івано-Франківськ – 11:28-11:48,

Яремче – 13:10-13:12,

Татарів-Буковель – 13:50-13:55,

прибуття до Ворохти о 14:09.

У зворотному напрямку поїзд №201/202 вирушатиме:

з Ворохти о 16:29,

Татарів-Буковель – 16:39-16:42,

Яремче – 17:07-17:10,

Івано-Франківськ – 18:25-19:49,

прибуття до Харкова о 12:33 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях "Львів", "Київ-Пасажирський", "Миргород", "Полтава-Київська".

Квитки на поїзд можна придбати в застосунку "Укрзалізниці", чатботах, на сайті та в касах вокзалів.

До слова, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що не підвищуватимуть ціни на квитки на внутрішні пасажирські перевезення 2024 року.

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