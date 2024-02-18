У ЗСУ розкрили деталі виведення військ з Авдіївки

Українські військові виконали ключове завдання зі знищення резервів злочинної армії РФ в Авдіївці.

Станом на вечір суботи, 17 лютого 2024 року, всі підрозділи Сил оборони України, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, виведені на більш вигідні оборонні позиції.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Як він зазначив в ефірі проєкту "УП. Підсумки", українські захисники "продовжують виконувати бойові завдання, стоять на заваді подальшому просуванню ворога". Він наголосив, що оточення українських військових не було допущено.

"Ця операція не стала для українського війська трагедією, вона навіть близько не стоїть в одному ряду з такими прикладами, як Іловайськ, Маріуполь, ще деякі негативні прояви, коли наші сили потрапляли в оточення. Тут оточення не сталося… Загальна кількість втрат за день не є взагалі приводом говорити про щось екстраординарне. Це близькі до середніх загальні втрати", – додав він.

Нагадаємо, українські військові продовжують виходити з Авдіївки після наказу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що українські воїни гідно виконали свій обов'язок. Вони завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський трохи згодом повідомив, що, згідно з отриманим розпорядженням, українські військові вже вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями, це єдино правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", — написав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський про відхід українських військ з Авдіївки! Що там відбувається насправді?

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