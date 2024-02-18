В ВСУ раскрыли детали вывода войск из Авдеевки

Украинские военные выполнили ключевую задачу по уничтожению резервов преступной армии РФ вАвдеевке.

По состоянию на вечер субботы, 17 февраля 2024 года, все находившиеся под угрозой блокирования в Авдеевке подразделения Сил обороны Украины выведены на более выгодные оборонные позиции.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Как он отметил в эфире проекта "УП. Итоги", украинские защитники "продолжают выполнять боевые задачи, мешают дальнейшему продвижению врага". Он подчеркнул, что оцепление украинских военных не было допущено.

"Эта операция не стала для украинской армии трагедией, она даже близко не стоит в одном ряду с такими примерами, как Иловайск, Мариуполь, еще некоторые негативные проявления, когда наши силы попадали в окружение. Здесь окружение не произошло... Общее количество потерь за день не является вообще поводом говорить о чем-то экстраординарном. Это близкие к средним общие потери", – добавил он.

Напомним, украинские военные продолжают выходить из Авдеевки после приказа Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Главнокомандующий ВСУ заявил, что украинские воины достойно исполнили свой долг. Они нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский несколько позже сообщил, что, согласно полученному распоряжению, украинские военные уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками, это единственно правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", — написал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский об уходе украинских войск из Авдеевки! Что там происходит на самом деле?

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