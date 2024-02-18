Генштаб рассказал о ситуации на фронте: где самые ожесточенные бои

За прошедшие сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не совершал.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили две атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери врага

Враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил два безуспешных штурма.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощающей врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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