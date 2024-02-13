Россия массированно атаковала Днепр дронами: произошло попадание

В ночь на вторник, 13 февраля, российская армия совершила массированную атаку беспилотников на Днепропетровскую область. ПВО сбило 10 БпЛА в Днепровском районе. Впрочем, произошло несколько попаданий в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

"Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, убитый спасателями. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там также загорелось. Огонь оперативно потушили", — говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, Лысак отметил, что энергетики уже вернули свет жителям Павлоградского района после атак 12 февраля. Сейчас они работают в областном центре, где заживили почти все дома.

Напомним, поздно вечером 12 февраля российские захватчики атакуют Днепр ударными БПЛА. Воздушные силы информировали о нескольких группах дронов в направлении города.

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