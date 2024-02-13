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Росія масовано атакувала Дніпро дронами: сталися влучання

Росія масовано атакувала Дніпро дронами: сталися влучання

Shahed. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти вівторка, 13 лютого, російська армія здійснила масовану атака безпілотників на Дніпропетровську область. ППО збила 10 БпЛА у Дніпровському районі. Втім, сталося кілька влучань у Дніпрі. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили", - йдеться у дописі очільника ОВА.

Крім того, Лисак наголосив, що енергетики вже повернули світло мешканцям Павлоградського району після атак 12 лютого. Зараз вони працюють в обласному центрі, де заживили майже всі домівки. 

Нагадаємо, пізно ввечері 12 лютого російські загарбники атакують Дніпро ударними БпЛА. Повітряні сили інформували про кілька груп дронів у напрямку міста. 

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