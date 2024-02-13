Окупанти вдарили по Україні дронами: скільки безпілотників збила ППО

Вночі проти 13 лютого російські окупаційні війська вдарили по Україні 23 безпілотниками "Shahed". Було знищено 16 ударних БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей", - наголосили ПС.

Зазначається, що росіяни атакували дронами "Shahed" з двох напрямків: російського Приморсько-Ахтарська, а також з Чауди, що в анексованому Криму.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив збиття 16 безпілотників: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу "Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА".

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Києву надсекретним "Цирконом" під час атаки 7 лютого. Маса її бойової частини – понад 300 кг, а дальність польоту – понад 1000 км. Такий висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

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