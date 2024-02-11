В Україні може виникнути дефіцит ракет для ППО – ISW

Затримка із західною допомогою може викликати дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони України. Це може статись вже у березні 2024 року.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

Так, затримки з фінансуванням і поставкам зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет.

"Це, у свою чергу, дозволить російським військам більш агресивно бомбити українські війська або навіть прифронтові міста", - пишуть аналітики.

За оцінками американських чиновників, без поповнення західною допомогою, українські запаси ракет ППО закінчаться в березні 2024 року.

"Російські війська регулярно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами і безпілотниками, в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО подалі від лінії фронту", - йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що Росія дещо знизила авіаційну підтримку наземних операцій на полі бою через дві події – збиття російських винищувачів у Херсонській області в грудні 2023 року, а також знищення 14 січня 2024 року літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Водночас, інтенсифікація російської ударної кампанії в останні тижні, ймовірно, ще більше посилила тиск на українську систему протиповітряної оборони та змусила Україну передислокувати засоби ППО, які раніше були здатні стримувати російську тактичну авіацію, що діяла вздовж фронту і в російському тилу.

Аналітики ISW припускають, що критична нестача українських зенітних ракет може дозволити російським військам використовувати ближче до нинішньої лінії зіткнення в Україні та за її межами у більших масштабах літаки, особливо пілотовані, що, як правило, несуть важче корисне навантаження.

"Російські військові ще не проводили послідовних широкомасштабних авіаційних операцій на підтримку власних наземних наступальних операцій в Україні, а інтенсифікація російських авіаційних операцій у великих масштабах, становила б істотну загрозу для країни", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли деталі про масовий наліт дронів на південь.

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